Técnico de celular é agredido por cliente na Cândido Mariano

Vias de Fato
Ato foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana como 'Vias de Fato'
Um técnico de celular identificado como E. S. P. de 45 anos, registrou um boletim de ocorrência contra W. E. R., de 51 anos, depois deste tê-lo agredido.
De acordo com os dados da Polícia Civil, anteriormente, o autor teria deixado quatro aparelhos telefônicos para reparos e, ontem (27), retornado ao local para retirá-los, quando foi informado que somente um dos celulares teve conserto.
Isso gerou uma confusão entre os dois e, em meio ao desentendimento, o técnico foi agredido com um soco na região da costela e, em seguida, o acusado teria tomado um rumo ignorado.
A primeira Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana segue investigando o caso.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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