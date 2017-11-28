Técnico de celular é agredido por cliente na Cândido Mariano

Um técnico de celular identificado como E. S. P. de 45 anos, registrou um boletim de ocorrência contra W. E. R., de 51 anos, depois deste tê-lo agredido.

De acordo com os dados da Polícia Civil, anteriormente, o autor teria deixado quatro aparelhos telefônicos para reparos e, ontem (27), retornado ao local para retirá-los, quando foi informado que somente um dos celulares teve conserto.

Isso gerou uma confusão entre os dois e, em meio ao desentendimento, o técnico foi agredido com um soco na região da costela e, em seguida, o acusado teria tomado um rumo ignorado.

A primeira Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana segue investigando o caso.