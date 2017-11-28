Troca de tiros entre desafetos deixa dois feridos e mobiliza equipe do Corpo de Bombeiros

Corumbá
Crime aconteceu durante o início da noite da última segunda-feira (27)
Por volta de 19h45 da última segunda-feira (27), uma confusão entre desafetos que acabou com troca de tiros mobilizou a equipe de Corpo de Bombeiros até o bairro Cristo Redentor, em Corumbá.
No local, a equipe de resgate prestou os primeiros atendimentos a uma das vítimas, de 31 anos, que apresentava três perfurações causadas por projéteis de 9mm, na perna e coxa direitas e nas costas. Ele estava próximo a um terreno baldio na rua Barão de Melgaço, quase esquina com a rua Rio Grande do Sul, consciente e orientado, e foi encaminhado ao PS Municipal.
A outra vítima já tinha sido transportada por terceiros para atendimento médico.
Para a Polícia Militar, o indivíduo que recebeu os primeiros socorrros no local informou que a outra vítima, com quem trocou tiros, seria um desafeto que estava acompanhado de outro indivíduo, também armado.
A equipe militar segue investigando o caso.
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