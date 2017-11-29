Caso de criança desaparecida em Anastácio é mais uma mentira que circula pelo WhatsApp

Na última terça-feira (28), em grupos de WhatsApp de Aquidauana e Anastácio, circulava a notícia de uma criança de dois anos que havia sido dada como desaparecida pelos pais, com foto e áudios da família em situação de desespero.

Alguns veículos de comunicação da mídia local divulgaram a informação, que não passa de mais uma 'corrente' de grupos nas redes sociais e que causa, desnecessariamente, uma preocupação excessiva na população.

O jornal "O Pantaneiro", após alertas e pesquisas, esclarece que a notícia é falsa, uma vez que o caso "original" aconteceu na região norte do País, provavelmente no estado do Pará, conforme divulgação de um jornal online.

Recentemente, a nossa equipe de reportagem produziu uma matéria falando sobre os perigos de acreditar, sem antes pesquisar, nas informações disseminadas por grupos e contatos do WhatsApp, e segue alertando para a busca de fontes confiáveis antes de propagar mensagens que possam promover comoção regional.