Dois carros são incendiados no bairro São Francisco durante a madrugada

Durante a madrugada desta quarta-feira (29), dois casos de incêndio de veículo foram registrados no bairro São Francisco e estão sob investigação policial.

Na Rua das Palmeiras, por volta de 1h da madrugada, um veículo Fiat/Pálio ED, de cor azul, de propriedade de A. M. de S., de 41 anos, foi incendiado em uma oficina. Pela manhã, o mecânico viu o estado do veículo e informou o proprietário, que procurou a Delegacia de Polícia para registrar o caso.

Já na Rua Miguel Lanzillote, também por volta de 1h da madrugada, um Ford Pampa, também de cor azul, foi incendiado. O dono do carro, identificado como V. B. P., de 49 anos, havia deixado o veículo estacionado na frente de sua residência e, na hora do ocorrido, teria ouvido barulho de cachorros no local e, quando foi verificar, notou que seu veículo estava pegando fogo. Ele ainda tentou conter as chamas, mas a maior parte de seu carro já estava destruída.

A Polícia Militar foi acionada para comparecer ao local e realizar as diligências cabíveis, mas nenhum suspeito foi encontrado.

Ambos os casos seguem sob investigação.