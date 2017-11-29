Dupla é detida pela PMA com pescado fora da medida e é multada

Uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Aquidauana realizava fiscalização pela rodovia MS-450, ontem, e prendeu um pescador e apreendeu um adolescente por pesca predatória. Os infratores retornavam de uma pescaria à noite e transportavam em um veículo sete exemplares de pescado das espécies pintado e cachara, sendo três espécimes abaixo da medida permitida por lei.

Os infratores, de 17 e 19 anos haviam capturado os peixes durante a piracema. 39 kg de pescado e um frízer foram apreendidos. Eles receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana. O adolescente apreendido responderá pelo ato infracional e o adulto responderá por crime ambiental de pesca e transporte de produto da predatória, com pena prevista de um a três anos de detenção.



Os autuados, residentes em Aquidauana, também foram autuados administrativamente e multados em R$ 1.470,00 cada um. O pescado será doado para instituições filantrópicas.