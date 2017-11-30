Após acidente de trânsito, homem abandona veículo e foge sem prestar socorro

Um acidente de trânsito no Porto Geral, no Centro de Anastácio, deixou um motociclista ferido e mobilizou a equipe da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do município.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado, por volta de 22h30 da última quarta-feira (29), o jovem M. A. I., de 20 anos, conduzia sua motocicleta Titan, quando foi atingido por uma Fiat Freemont Precision.

Quando a equipe policial chegou ao local, ele já estava caído no solo e apresentava uma fratura na perna esquerda.

Conforme relatos de testemunhas que acompanharam o acidente, o condutor do carro seria um senhor de cabelos grisalhos, que abandonou o veículo no local e fugiu sem prestar socorro à vítima.

Apesar das diligências, a guarnição não localizou o autor.

Os veículos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Anastácio para as devidas providências. O jovem recebeu o atendimento da equipe de Resgate e Salvamento do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado ao Hospital Estácio Muniz.