Fazendeiro é autuado por funcionar oficina e área de abastecimento de máquinas poluindo o solo

A Polícia Militar Ambiental de Jardim, durante fiscalização ambiental no município de Maracajú, realizou vistoria em uma fazenda localizada na MS-460 e identificou o funcionamento de uma oficina mecânica para conserto de máquinas agrícolas e veículos e área de abastecimento, e verificou poluição do solo por resíduos de petróleo.

De acordo com informações da Assessoria de Comunicação da PMA, o local, que funcionava sem licença ambiental, não possuía piso de proteção e havia derramamento de resíduos de graxa, óleo diesel e óleo lubrificante, poluindo o solo e com riscos de contaminação do lençol freático. Também não havia caixa separadora para a lavagem das peças contendo óleo e o material escorria pelo solo.

O proprietário da fazenda foi autuado administrativamente e multado em R$ 1.211,00 e foi notificado a realizar as medidas para a recuperação do dano, bem como a descontaminação da área afetada. Ele também responderá por crime ambiental e poderá pegar pena de um a quatro anos de reclusão.