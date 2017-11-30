Fazendeiro é autuado por funcionar oficina e área de abastecimento de máquinas poluindo o solo

Crime Ambiental
De acordo com informações da PMA, tudo funcionava sem licença ambiental
A Polícia Militar Ambiental de Jardim, durante fiscalização ambiental no município de Maracajú, realizou vistoria em uma fazenda localizada na MS-460 e identificou o funcionamento de uma oficina mecânica para conserto de máquinas agrícolas e veículos e área de abastecimento, e verificou poluição do solo por resíduos de petróleo.
De acordo com informações da Assessoria de Comunicação da PMA, o local, que funcionava sem licença ambiental, não possuía piso de proteção e havia derramamento de resíduos de graxa, óleo diesel e óleo lubrificante, poluindo o solo e com riscos de contaminação do lençol freático. Também não havia caixa separadora para a lavagem das peças contendo óleo e o material escorria pelo solo.
O proprietário da fazenda foi autuado administrativamente e multado em R$ 1.211,00 e foi notificado a realizar as medidas para a recuperação do dano, bem como a descontaminação da área afetada. Ele também responderá por crime ambiental e poderá pegar pena de um a quatro anos de reclusão.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS