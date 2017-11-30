Homossexual é assassinado com requintes de crueldade

Homofobia
Informações preliminares dão conta de que o caso aconteceu entre o fim da noite da última quarta-feira (29) e início de madrugada desta quinta-feira (30)
Um homossexual ainda não identificado foi assassinado entre o fim da noite da última quarta-feira (29) e início da madrugada desta quinta-feira (30), no bairro Primeiro de Maio, em Coxim.
De acordo com as informações apuradas pelo portal 'Edição MS', ele foi agredido ao ponto de sua cabeça ser aberta e expor sua massa encefálica, o que comprova um crime de ódio. A vítima também apresentava um corte no pescoço.
Ainda conforme apurado pelo jornal, o homem havia se mudado para o bairro há aproximadamente três semanas. Ele morava com seu parceiro que, até o momento, não havia sido localizado.
Testemunha
O crime aconteceu nas proximidades de uma residência em construção, cuja obra pertence a um trabalhador rural identificado como N. S. do N., de 48 anos, que flagrou a cena do crime. No fim da noite, ele teria ido até o local, já que guarda diversas ferramentas na construção, e encontrou dois homens numa motocicleta, que pediram para ele ir embora.
Assustado, ele voltou para casa e chamou os filhos, que o acompanharam até o destino, mas os homens já não estavam mais e o corpo da vítima estava caído no chão.
A testemunha acionou o Corpo de Bombeiros e as equipes da Polícia Civil e Militar, que compareceram ao local com seus peritos e ainda trabalham no caso.
No cenário do crime foi encontrada uma garrafa de cachaça e um pacote de fumo, mas, aparentemente, não eram da vítima.
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