Homossexual é assassinado com requintes de crueldade

Um homossexual ainda não identificado foi assassinado entre o fim da noite da última quarta-feira (29) e início da madrugada desta quinta-feira (30), no bairro Primeiro de Maio, em Coxim.

De acordo com as informações apuradas pelo portal 'Edição MS', ele foi agredido ao ponto de sua cabeça ser aberta e expor sua massa encefálica, o que comprova um crime de ódio. A vítima também apresentava um corte no pescoço.

Ainda conforme apurado pelo jornal, o homem havia se mudado para o bairro há aproximadamente três semanas. Ele morava com seu parceiro que, até o momento, não havia sido localizado.

Testemunha

O crime aconteceu nas proximidades de uma residência em construção, cuja obra pertence a um trabalhador rural identificado como N. S. do N., de 48 anos, que flagrou a cena do crime. No fim da noite, ele teria ido até o local, já que guarda diversas ferramentas na construção, e encontrou dois homens numa motocicleta, que pediram para ele ir embora.

Assustado, ele voltou para casa e chamou os filhos, que o acompanharam até o destino, mas os homens já não estavam mais e o corpo da vítima estava caído no chão.

A testemunha acionou o Corpo de Bombeiros e as equipes da Polícia Civil e Militar, que compareceram ao local com seus peritos e ainda trabalham no caso.

No cenário do crime foi encontrada uma garrafa de cachaça e um pacote de fumo, mas, aparentemente, não eram da vítima.