Motociclista embriagado causa confusão na Sete de Setembro

Um motociclista identificado como L. B. A., de 23 anos, causou confusão na rua Sete de Setembro, no Centro de Aquidauana, no fim da noite da última quarta-feira (29).

De acordo com o boletim de ocorrência registrado, a Polícia Militar realizava patrulhamento na área central da cidade quando observou um homem pilotando uma motocicleta Honda/Titan, de cor vermelha, sem capacete.

Quando foi parado, o motociclista recusou-se a fazer o teste do bafômetro, mas apresentava um forte odor etílico e estava em profundo estado de agressividade, esquivando-se da revista policial. Informações dão conta de que o homem ainda tentou fugir do local e saiu correndo para não ser detido, mas não conseguiu ir muito longe.

O autor foi contido e algemado para evitar maiores transtornos e, posteriormente, encaminhado juntamente com a motocicleta para a Delegacia de Polícia do município, para as devidas providências.