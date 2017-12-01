Tamanduá-bandeira atropelado é resgatado à margem da MS-395

Bataguassu
Animal foi levado ao Cras da Capital
Um tamanduá-bandeira foi resgatado por policiais militares ambientais na última quarta-feira (29) depois de ser atropelado na MS-395 em Bataguassu.
A PMA encontrou o bicho, que estava com as patas lesionadas e vários outros ferimentos, que o impediam de se locomover.
O tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) foi levado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), na Capital
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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