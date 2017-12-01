Tamanduá-bandeira atropelado é resgatado à margem da MS-395

Um tamanduá-bandeira foi resgatado por policiais militares ambientais na última quarta-feira (29) depois de ser atropelado na MS-395 em Bataguassu.

A PMA encontrou o bicho, que estava com as patas lesionadas e vários outros ferimentos, que o impediam de se locomover.

O tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) foi levado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), na Capital