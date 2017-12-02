Corpo de adolescente é encontrado com mãos e pés amarrados

Dourados
Não há informações sobre o motivo do crime e o caso será investigado
O corpo de um adolescente foi encontrado com as mãos e pés amarrados por fios, na tarde deste sábado (2), em um terreno no bairro do Jardim Guaicurus, em Dourados.
Conforme o Dourados News, o corpo seria de Deivid Machado Marques, de 16 anos, conhecido pelo apelido “Cuiabano”.
De acordo com o site local, o corpo foi encontrado por populares que logo acionaram a Polícia Militar. Uma equipe esteve no local juntamente com peritos. As primeiras informações são de que o jovem foi espancado e estrangulado durante a madrugada.
O adolescente possuía uma extensa ficha criminal. Não há informações sobre o motivo do crime e o caso será investigado.
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