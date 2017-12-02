Mulher deixa filhos de 3 e 8 anos sozinhos para usar drogas e agride marido com tábua

Uma briga entre marido e mulher neste sábado (2) terminou na delegacia de Polícia Civil de Nioaque. A confusão entre o casal começou depois que a mulher 23 anos deixou os filhos, de 3 e 8 anos, sozinhos em casa para usar drogas na praça da cidade. Durante agressões mútuas, o homem foi atingido com uma tábua de carne na cabeça, desmaiando em seguida.

A vítima foi encontrada ensanguentada chorando no meio da rua pela polícia. Ela disse que tinha deixado os filhos sozinhos em casa para usar maconha em uma praça da cidade juntos de amigas.

Já pela manhã de sábado (2), por volta das 8 horas o marido da jovem teria iniciado uma discussão com ela, por causa, do filho menor. Ele passou a agredi-la com socos e chutes e para se defender a jovem usou uma tábua de carnes apara acertar a cabeça do companheiro, que caiu desacordado no chão da sala.

Quando os policiais chegaram a residência encontraram o homem caído no chão. Ele contou que a mulher estaria fazendo uso constante de drogas e que não teria agredido a mulher, apenas a segurado para se defender das agressões sofridas por ela.

Os dois foram levados para atendimento médico e depois para a delegacia de polícia para prestar esclarecimentos. A casa estava toda revirada e o Conselho Tutelar foi acionado para as crianças.