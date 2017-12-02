PMs são presos após cobrança de propina para liberar carga de cigarros

Um sargento e um cabo da Polícia Militar foram presos na noite desta sexta-feira (1º), na avenida Dr. Gunter Hans, em Campo Grande, depois de suposta cobrança de propina para liberar um veículo carregado de cigarros. A corporação divulgou nota informando que os mlitares devem responder por corrupção passiva, mas não revelou o valor recebido.

Segundo o Boletim de Ocorrência, equipes policiais – Rotac (Rondas Ostensivas de Ações de Choque) e Rocam ( Rondas Ostensivas com Apoio de Motos) – foram acionadas pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) após informação de que o motorista estava com policiais, que exigiam R$ 150 mil para liberar o caminhão-baú.

O veículo foi localizado na rua Verdes Mares, esquina com a avenida Gunter Hans, no bairro Tarumã. Próximo ao local, havia um veículo Honda Civic. Foi repassado a informação de que o dinheiro seria entregue para uma testemunha, no posto Tarumã.

No posto, equipes do Gaeco observaram que o Honda se aproximou de Garcete. Em seguida, foram abordados o Honda e uma motocicleta, que ladeava o carro.

A ação foi perto do posto de combustíveis e próximo ao caminhão. No Honda Civic, estava o sargento, enquanto o cabo conduzia a moto. O documento do caminhão foi encontrado no carro do sargento. Uma nota fiscal e um documento de arrecadação estadual em nome de empresa de alimentos foram localizados no bolso do cabo.

Em seguida, a testemunha e o motorista reconheceram o sargento como o policial que exigiu e pegou o dinheiro. O motorista do caminhão ainda reconheceu o cabo como companheiro do sargento e relatou ser dono de um dos celulares encontrado com o policial.

Em nota, a corporação confirmou a prisão e que os militares são lotados no Gaeco. A polícia chegou ao local depois de confirmada a denúncia de que dois militares estariam próximos a um motorista de caminhão e do referido veículo para, em tese, exigir valor pecuniário para liberação.

O motorista foi preso e o caminhão com contrabando de cigarros foi apreendido; ambos encaminhados à Polícia Federal.

A Corregedoria da Polícia Militar finalizou o flagrante dos dois policiais militares, os quais serão encaminhados ao presídio militar estadual.