Jovem de 22 anos é assassinado com tiro na cabeça

Um jovem de 22, identificado como J. S. da C., foi assassinado na manhã deste domingo (03), na frente de um bar.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o rapaz foi encontrado baleado na cabeça, com o corpo deitado com a face voltada para baixo.

Relatos de testemunhas que também foram intimidadas com uma arma apontam que o possível autor possui uma Yamaha Fazer de cor preta. Para a polícia, informaram que o criminoso teve uma discussão com a vítima no local e, ali mesmo, cometeu o assassinato. Após a ação, o homem teria fugido, tomando rumo ignorado.

O caso aconteceu no centro do município de Tacuru. A Polícia local segue investigando o crime, registrado como "homicídio simples".