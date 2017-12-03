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MS-295

Polícia Militar Rodoviária apreende mil caixas de cigarros contrabandeados

Contrabandistas teriam lucro de R$ 1.000.000,00 com a entrega das caixas, vindas do Paraguai

Schimene Duque Weber

Publicado em 03/12/2017 às 16:00

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A Polícia Militar Rodoviária de Amambai apreendeu, na MS-295, entre os municípios de Iguatemi e Eldorado, mil caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai.

De acordo com as informações da Assessoria de Comunicação da PMR, a equipe abordou o motorista de 23 anos em um Caminhão Volvo, com placas de Paranavaí (PR). Ele se mostrou bastante nervoso, o que levou os policiais a fazerem uma vistoria. Na carroceria, encontraram aproximadamente 500 caixas de cigarros da marca Palermo.

Logo em seguida, outro caminhão foi parado e o motorista, de 45 anos, foi abordado. Quando os oficiais pediram a documentação do veículo e a nota fiscal da carga que estava sendo transportada, o homem disse que "não tinha". Durante vistoria, encontraram mais 500 caixas de cigarro, agora da marca TE.

As duas cargas totalizavam vinte e cinco mil maços de cigarros contrabandeados do país vizinho, gerando um lucro aos contrabandistas de aproximadamente R$ 1.000.000,00. Diante dos fatos, foi dada a ordem de prisão aos condutores. Os veículos e as cargas foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de Naviraí (MS) para providências cabíveis.

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