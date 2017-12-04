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Chapadão do Sul

Assaltantes invadem agência bancária pelo telhado e roubam R$ 200 mil

Ladrões podem ter recebido informações privilegiadas

Daniele Valentin

Publicado em 04/12/2017 às 08:30

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Uma agência do banco Bradesco foi assaltada na madrugada deste domingo (3) em Chapadão do Sul. Os bandidos teriam levado mais de R$ 200 mil e a polícia procura pistas dos assaltantes.

De acordo com o portal O Correio News, os assaltantes subiram no telhado da agência, fizeram cortes nas telhas de Zinco sobre o sistema de alarme e desligaram as chaves. Com maçaricos, eles abriram o cofre e levaram todo dinheiro que estava em seu interior. A forma como o furto foi realizado levanta suspeitas de que os ladrões tinham conhecimento sobre a planta do edifício.

Estima-se que havia mais de R$ 200 mil no local, entretanto, não há confirmação oficial a respeito deste valor. Outro detalhe que chamou a atenção da polícia é que o alarme de uma outra agência bancária foi disparado, localizada na Avenida 11, enquanto a que foi furtada é a da Avenida Oito.

Os policiais foram à agência da Avenida 11, porém, como não tinham acesso ao seu interior, não conseguiram verificar se havia algo de errado. O mesmo aconteceu com os vizinhos do banco assaltado, que nada perceberam nem viram os assaltantes fugindo com o dinheiro.

A perícia técnica da Polícia Civil investiga o roubo.

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