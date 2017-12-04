Assaltantes invadem agência bancária pelo telhado e roubam R$ 200 mil

Chapadão do Sul
Ladrões podem ter recebido informações privilegiadas
Uma agência do banco Bradesco foi assaltada na madrugada deste domingo (3) em Chapadão do Sul. Os bandidos teriam levado mais de R$ 200 mil e a polícia procura pistas dos assaltantes.
De acordo com o portal O Correio News, os assaltantes subiram no telhado da agência, fizeram cortes nas telhas de Zinco sobre o sistema de alarme e desligaram as chaves. Com maçaricos, eles abriram o cofre e levaram todo dinheiro que estava em seu interior. A forma como o furto foi realizado levanta suspeitas de que os ladrões tinham conhecimento sobre a planta do edifício.
Estima-se que havia mais de R$ 200 mil no local, entretanto, não há confirmação oficial a respeito deste valor. Outro detalhe que chamou a atenção da polícia é que o alarme de uma outra agência bancária foi disparado, localizada na Avenida 11, enquanto a que foi furtada é a da Avenida Oito.
Os policiais foram à agência da Avenida 11, porém, como não tinham acesso ao seu interior, não conseguiram verificar se havia algo de errado. O mesmo aconteceu com os vizinhos do banco assaltado, que nada perceberam nem viram os assaltantes fugindo com o dinheiro.
A perícia técnica da Polícia Civil investiga o roubo.
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