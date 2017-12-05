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Ameaça

Mulher 'joga' carro contra vítima como forma de vingança por fim de relacionamento

Segundo relato da vítima, é a segunda vez que a autora toma esse tipo de atitude contra ela

Schimene Duque Weber

Publicado em 05/12/2017 às 14:36

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Uma mulher identificada como S. S. B., de 52 anos, procurou a Delegacia de Polícia para fazer uma denúncia contra D. de F. C. L., também de 52 anos, que a estaria ameaçando constantemente por motivos fúteis.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado, no dia 15 de novembro, a mulher estava atravessando a rua em frente de sua residência quando a autora "jogou" o carro contra ela, deixando-a nervosa e fazendo com que ela se protegesse atrás de uma árvore no local.

Após um tempo de "sossego", nesta terça-feira, 05 de dezembro, a mulher voltou a "jogar" o carro contra a vítima enquanto a mesma atravessava a faixa de pedestres em frente a uma livraria. Ela ainda tentou sair correndo, momento em que a autora diminui a velocidade do Jeep Compass que dirigia e começou a dar gargalhadas, demonstrando um certo descontrole emocional.

Para a equipe policial, a vítima disse acreditar que a autora está fazendo isso porque teve um relacionamento com o sogro da vítima e, com o rompimento, teria ficado brava com toda a família do ex-convivente e estaria se "vingando".

O caso aconteceu no município de Bonito e a Delegacia de Polícia local investiga o caso para as providências necessárias.  

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