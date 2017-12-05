Suspeita de matar ex-marido na Capital se apresenta em Aquidauana

O Delegado Eder Oliveira Moraes, titular da Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, ouve, na tarde desta terça-feira (05), a mulher suspeita de ter assassinado o marido em Campo Grande, na madrugada da última sexta-feira, dia 1º de dezembro. A mulher de 39 anos, estava desaparecida há quatro dias e veio para o município por ter parentes que deram "abrigo" à fugitiva.

Caso

O homem, identificado como I. J. M. da C. foi encontrado morto em cima da cama, na residência onde vivia na Vila Bandeirantes, em Campo Grande. O corpo apresentava um ferimento na cabeça e foi encontrado por sua filha, que foi até a residência já na companhia de policiais, após ter percebido o arrombamento e furto de dinheiro e documentos na imobiliária Marckezan, que pertencia à vítima, no bairro Amambaí.

A suspeita, que foi apontada pela família como única culpada do caso, estaria roubando dinheiro do corretor, o que teria motivado o assassinato. Ela era casada há mais de dez anos com a vítima e é proprietária de uma clínica de estética na Capital.

De acordo com as informações divulgadas até o momento, horas antes do corpo do homem ter sido encontrado, ela registrou um boletim de ocorrência contra ele por "lesão corporal". O registro afirmava que o casal teria discutido durante a madrugada do dia em que o crime aconteceu.