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Escândalo

Exclusiva: Homem é acusado por ofender honra de empresária aquidauanense

Eventos de importunação começaram na madrugada do dia 29 de novembro e foram esclarecidos pela Polícia Civil de Aquidauana

Schimene Duque Weber

Publicado em 06/12/2017 às 16:09

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Um homem identificado como A. de M. C., de 43 anos, foi acusado por ofender a honra da empresária aquidauanense M. M. de B., de 55 anos, por mensagens de áudio importunas via telefone celular.

De acordo com informações exclusivas da Polícia Civil para o jornal "O Pantaneiro", na madrugada do dia 29 de novembro, a vítima começou a receber mensagens em seu telefone particular via WhatsApp, de um número desconhecido, fato que a deixou muito incomodada. Nas mensagens, o autor pedia para ser amigo da vítima, mas em nenhum momento recebeu qualquer tipo de retorno, o que provavelmente teria deixado o mesmo agressivo.

No mesmo dia, por volta das 20h, a vítima recebeu uma nova mensagem de áudio, onde o acusado fez declarações ofensivas de cunho pessoal contra a honra da vítima, que resolveu procurar a Polícia de Aquidauana para registrar a ocorrência.

Investigação

Após tomar conhecimento do caso, o núcleo investigativo da Polícia Civil iniciou as buscas, visando o completo esclarecimento do delito. Com as investigações, o homem foi identificado e, após intimação, compareceu na última segunda-feira (04) à Delegacia Municipal. 

Ainda conforme as informações, o autor do crime possui extensa ficha criminal e é reincidente na prática desse tipo de crime. Ele possui passagens por lesão corporal dolosa (11.12.06), importunação ofensiva ao pudor (20.06.07), atentado violento ao pudor (foi preso em flagrante e cumpriu pena - 06.08.09), furto qualificado (08.03.10), furto (25.05.10), dirigir embriagado (foi preso em flagrante - 08.12.13) e injúria (20.09.14).

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