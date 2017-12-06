Por desentendimento comercial, homem manda recado para vítima e o manda 'abrir a cova'

Na noite da última quarta-feira (05), um homem identificado como J. M. de A., de 44 anos, foi ameaçado de morte através de um recado enviado via telefone para sua namorada, D. M., pelo indivíduo identificado comi C. M. C. P., de 42 anos.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a namorada da vítima recebeu uma ligação do autor, perguntando do paradeiro do homem. Após informar que não sabia da localização de seu companheiro, o autor "mandou um recado" para o homem, dizendo que "se ele não me pagar, irei matá-lo. Quero ver se não irei receber. Se ele não me pagar, pode abrir a cova, porque sei que ele é um ladrão".

Após tomar conhecimento das ameaças, a vítima procurou a Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência, pois acredita que o homem possa, realmente, matá-lo. Ele ainda disse para a equipe policial que tudo ocorreu por conta de um desentendimento comercial, já que ele vendeu um carro para o autor e o mesmo não conseguiu pagar, por isso, ele, como proprietário do carro, o pegou de volta.

Todas as ameaças foram gravadas no celular da namorada da vítima e a equipe policial responsável segue investigando o caso, que aconteceu no município de Bonito e foi registrado como "ameaça".