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Segurança pública

Com 130 vagas, anexo do presídio de Corumbá será ativado nesta quinta-feira

Ativação do anexo eleva em 57% a capacidade da penitenciária do município, saltando de 228 para 358

Daniele Valentin

Publicado em 07/12/2017 às 12:00

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O Governo do Estado entrega nesta quinta-feira (7) a obra de reestruturação e ampliação do anexo III da Penitenciária Masculina de Corumbá. O evento conta com a presença do chefe da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) José Carlos Barbosa, e do diretor-presidente da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), Aud de Oliveira Chaves.

O anexo foi inaugurado há três anos junto com a obra de reforma geral do presídio. Inicialmente o anexo tinha 95 vagas, mas a obra original necessitou de readequação para atender às necessidades de segurança do presídio.

Com as readequações, o espaço também teve o número de vagas ampliado para 130. A ativação deste anexo elevou em 57% a capacidade da penitenciária de Corumbá, saltando de 228 para 358.

Durante a solenidade, será oficializada também a ativação da sala de videoconferência judicial da Penitenciária Masculina de Corumbá, bem como do presídio feminino do município, atendendo a pedido da Vara de Execução da Comarca, que é parceira na ativação desses setores nas duas unidades prisionais.

A Penitenciária Masculina de Corumbá está localizada na rua Nossa Senhora da Candelária, 515 Previsul.

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