Gaúcho é multado em R$ 1,5 mil por ampliar rancho à margem do Rio Miranda

Um gaúcho de 61 anos, residente em Canoas (RS), foi autuado administrativamente e multado em R$ 1.500,00 pela construção ilegal de um rancho às margens do Rio Miranda, no Pesqueiro do Noé, a 60 km de Bonito.

Ele também responderá por crime ambiental de degradar área de preservação permanente (APP) e, se condenado, poderá pegar pena de detenção, de um a três anos.

Uma equipe de Policiais Militares Ambientais do Grupamento de Águas do Miranda em Bonito, realizava fiscalização no município quando localizou ontem (6), a ampliação e reforma em alvenaria dentro da área de preservação permanente (APP) de matas ciliares, que é protegida por lei.

O infrator construía sem autorização ambiental e também foi notificado a apresentar projeto de recuperação de área degradada e alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental.