Homem encontra feto dentro de sacola suja de sangue

Um homem identificado como G. C. encontrou, na manhã desta quinta-feira (07), enquanto fazia a limpeza da via pública, um feto jogado dentro de uma sacola transparente na entrada de um bueiro.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado, o trabalhador disse que percebeu a sacola suja de sangue, com algumas roupinhas dentro, e resolveu abrí-la. Em uma brecha, ele viu um pézinho e chamou suas colegas de trabalho para ver se era um bebê. Com a confirmação, o homem rapidamente terminou de abrir o saco e viu que o feto já estava sem vida.

A Perícia e a Polícia Militar foram acionadas e compareceram ao local para averiguar a situação e realizar as investigações necessárias para a identificação da pessoa responsável pelo ato.

O caso foi registrado como "infanticídio" e "aborto provocado pela gestante com ou sem seu consentimento" na Delegacia de Polícia de Três Lagoas, onde o fato ocorreu.