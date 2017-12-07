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Ameaça

Homem não acata ordem de colega de trabalho e ouve que 'vagabundo não merece viver'

Caso aconteceu nas obras do asfalto da BR-163

Schimene Duque Weber

Publicado em 07/12/2017 às 16:49

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Um homem identificado como G. S. da S., de 23 anos, procurou a Delegacia de Polícia para informar uma ameaça recebida na manhã desta quinta-feira (07), nas obras de um trecho do asfalto da BR-163.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, ele teria recebido ordens de um outro funcionário, com o qual ele não tem qualquer relação de subordinação, para buscar os cones de sinalização, fato que motivou uma discussão entre os dois. 

O autor, apontado apenas pelo primeiro nome, supostamente estava embriagado e acabou por lhe chamar de "vagabundo" e continuou, dizendo que "vagabundo não merece viver não, fica esperto lá na cidade".

Um outro trabalhador testemunhou a situação e foi acalmar os ânimos dos funcionários, o que não impediu o registro da ameaça, uma vez que a vítima sentiu-se em situação de perigo.

O caso ocorreu no município de Caarapó.

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