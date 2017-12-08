Tio é preso suspeito de estuprar menina de 13 anos

A Polícia Civil de Brasilândia prendeu em flagrante um homem de 51 anos, suspeito de estuprar a sobrinha de 13 anos, nesta quinta-feira (7). O homem que não terá o nome divulgado, para a preservação da vítima, tem diversas passagens pela polícia por crimes violentos e já cumpriu pena por homicídio. As informações são do JP News.

O delegado Thiago Passos, responsável pela investigação, disse por meio de nota que a adolescente acordou com o autor sobre ela. Disse também que a jovem tentou gritar, mas teve a boca tapada pelo criminoso.

Um irmão da adolescente, que chegava em casa no momento do crime, viu o suspeito deixando o local, correndo. A vítima saiu de casa para pedir por socorro. O Conselho Tutelar foi avisado e encaminhou a vítima até a Delegacia de Polícia. O homem foi preso na casa onde mora, em flagrante.

Essa não foi a primeira agressão do acusado contra a menor. O primeiro caso, ocorrido no início deste ano, é investigado em um inquérito.

"Chamou a atenção dos agentes o fato de que no quarto do autor foi encontrado um pôster publicitário retratando várias crianças com idades abaixo de 10 anos de idade. O material foi apreendido", diz a nota.

Suspeito deve ser levado para o presídio de Três Lagoas.