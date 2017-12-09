Bêbado e sem CNH, jovem tenta subornar policiais para não ser detido

No início da madrugada deste sábado (09), um jovem de 21 anos identificado como L. F. N., foi detido após ser flagrado cometendo várias infrações na direção de sua camionete Ford F-1000.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar, durante ronda, avistou o motorista cantando pneu. Quando percebeu a aproximação do veículo policial, o jovem empreendeu fuga em alta velocidade, colocando em perigo a integridade física dos demais motoristas e pedestres que transitavam pelo local.

Após perseguição e abordagem, a equipe policial notou que o rapaz estava visivelmente embriagado, com olhos vermelhos, odor etílico e falta de equilíbrio. Ele ainda confessou ter ingerido bebida alcoólica e também não ter CNH.

A PM informou que, enquanto tentava deter o jovem, o mesmo ofereceu uma quantia em dinheiro para não ser preso, o que configura, também, o crime de corrupção ativa.

O caso foi registrado no município de Maracaju.