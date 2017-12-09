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Bêbado e sem CNH, jovem tenta subornar policiais para não ser detido

Fato ocorreu no início da madrugada deste sábado (09)

Schimene Duque Weber

Publicado em 09/12/2017 às 09:30

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No início da madrugada deste sábado (09), um jovem de 21 anos identificado como L. F. N., foi detido após ser flagrado cometendo várias infrações na direção de sua camionete Ford F-1000. 

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar, durante ronda, avistou o motorista cantando pneu. Quando percebeu a aproximação do veículo policial, o jovem empreendeu fuga em alta velocidade, colocando em perigo a integridade física dos demais motoristas e pedestres que transitavam pelo local.

Após perseguição e abordagem, a equipe policial notou que o rapaz estava visivelmente embriagado, com olhos vermelhos, odor etílico e falta de equilíbrio. Ele ainda confessou ter ingerido bebida alcoólica e também não ter CNH. 

A PM informou que, enquanto tentava deter o jovem, o mesmo ofereceu uma quantia em dinheiro para não ser preso, o que configura, também, o crime de corrupção ativa.

O caso foi registrado no município de Maracaju. 

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