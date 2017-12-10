Tenentes da Marinha são presos levando armas e mais de 1000 munições para RJ

Três tenentes da Marinha do Brasil, dois de 28 e um de 29 anos, foram presos em Rio Brilhante, a 158 km de Campo Grande, por associação criminosa e tráfico internacional de armas. Os oficiais, que estavam com cinco armas e mais de 1000 munições, viajavam em um ônibus com destino ao Rio de Janeiro na última sexta-feira (8).

Os militares estavam dentro do ônibus da Viação Mota, linha Ponta Porã/MS - São Paulo/SP , quando foram abordados sendo abordados pela PRF (Polícia Rodoviário Federal), por volta das 19h.

Eles se identificaram como Oficiais da MB e afirmaram que tinham como destino a cidade do Rio de Janeiro.

Em princípio, apenas um admitiu estar armado, porém, como não tinha o registro da arma, uma revista minuciosa na bagagem de mão e assento foi iniciada. Militares não possuíam malas no bagageiro do ônibus.

Em revista pessoal, no segundo oficial foi encontrada mais uma arma em sua cintura. O terceiro oficial tentou esconder outra arma, desmontada, por dentro do assento onde estava. Posteriormente, foram encontradas dois espingardas calibre 12.

Os tenentes disseram, inicialmente, que adquiriram as armas para defesa pessoal, em função de ameaças sofridas no estado carioca.

Os três portavam a Identidade Militar, a qual foi confirmada junto à Marinha, por meio do “Contra-Almirante”, Barros Cputinho, do 6º Distrito Naval de Ladário. Houve contato com a 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada de Dourados que providenciou um Oficial do Exército Brasileiro para acompanhar o flagrante.

Os militares presos foram conduzidos para a Delegacia da Polícia Federal de Dourados.

O trio foi enquadrado por tráfico internacional de arma de fogo e associação criminosa.

Relação do material apreendido:

- 02 (duas) Espingardas cal. 12, número de série raspado, marca BOITO.

- 03 (três) Pistola 9mm, número de série rapasda, marca Glock.

- 08 carregadores de Pistola cal. 9mm.

- 260 munições cal. 12

- 100 munições cal .40 Winchester.

- 900 munições cal. 9mm.

- 02 coldre para pistola.

- 01 case para arma longa.

- 01 bandoleira.

- 02 placas balísticas para colete.

- 04 acessórios para cal. 12.