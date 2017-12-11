Após tentativa de fuga na BR-262, PRF apreende mais de 1 tonelada de maconha

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na madrugada desta segunda-feira (11). Após perseguição, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de uma tonelada de maconha na BR-262.

A tentativa de abordagem ocorreu no km 145, em Água Clara/MS, mas o condutor não obedeceu a ordem de parada ao veículo Ford/Ka SE e empreendeu fuga.

Depois de alguns quilômetros à frente o motorista abandonou o automóvel e tentou fugir a pé para uma mata existente as margens da rodovia, porém foi contido pela equipe.

No interior do carro foram encontrados vários tabletes de maconha, que somaram 1056 quilos.

O motorista disse ter pego o carro carregado com a droga em Ponta Porã/MS, levaria até a cidade de Brasília/DF e lá receberia o pagamento pelo tráfico.

Os policiais rodoviários federais apreenderam também 2 celulares e um rádio telecomunicador, provavelmente, para se comunicar com algum batedor.

O condutor, o veículo e a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Água Clara/MS.