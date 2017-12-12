Sob efeitos de drogas, jovem ameaça mãe e mobiliza ação da Polícia Militar

Um jovem de 18 anos identificado como T. V. K. L. de A. foi detido pela Polícia Militar após sua mãe, M. E. L., de 41 anos, denunciá-lo por atitudes violentas e ameaças dentro de sua residência.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o rapaz estaria sob efeito de substância entorpecente e muito alterado, quebrando móveis de casa, ameaçando e tentando agredir a própria mãe. Chegando ao local, a equipe policial encontrou o autor violento, a residência totalmente revirada e a denunciante num quarto, com muito medo das atitudes do filho.

Foi dada voz de prisão ao rapaz e ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis, juntamente com a vítima. Lá, ela informou aos oficiais que precisa de uma medida protetiva de urgência, uma vez que já está cansada de pedir para que o filho saia da residência, mas o mesmo sempre retorna ameaçando os moradores.

O caso foi registrado no município de Cassilândia.