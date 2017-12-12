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Polícia

Sob efeitos de drogas, jovem ameaça mãe e mobiliza ação da Polícia Militar

Vítima solicitou aos policiais uma medida protetiva de urgência contra o filho

Schimene Duque Weber

Publicado em 12/12/2017 às 16:04

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Um jovem de 18 anos identificado como T. V. K. L. de A. foi detido pela Polícia Militar após sua mãe, M. E. L., de 41 anos, denunciá-lo por atitudes violentas e ameaças dentro de sua residência.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o rapaz estaria sob efeito de substância entorpecente e muito alterado, quebrando móveis de casa, ameaçando e tentando agredir a própria mãe. Chegando ao local, a equipe policial encontrou o autor violento, a residência totalmente revirada e a denunciante num quarto, com muito medo das atitudes do filho.

Foi dada voz de prisão ao rapaz e ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis, juntamente com a vítima. Lá, ela informou aos oficiais que precisa de uma medida protetiva de urgência, uma vez que já está cansada de pedir para que o filho saia da residência, mas o mesmo sempre retorna ameaçando os moradores. 

O caso foi registrado no município de Cassilândia.

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