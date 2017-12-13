Homem agride irmão com pauladas na cabeça

Bataguassu
Motivos da agressão não foram revelados
Um homem de 46 anos foi agredido a pauladas pelo próprio irmão, de 44 anos, na tarde desta terça-feira (12), em Bataguassu.
Conforme o boletim de ocorrência, a vítima foi atingida com golpes na região da cabeça, mas os motivos da agressão não foram revelados.
O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros até a Santa Casa, onde recebeu atendimento médico.
Posteriormente, irmãos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Bataguassu, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa e deverá ser apurado pelas autoridades.
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