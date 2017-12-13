Ladrões matam boi a tiros e furtam a carne em fazenda de MS

Bandidos invadiram uma fazenda em Nova Andradina na noite desta terça-feira (12), mataram um boi a tiros e furtaram a carne. O administrador do local localizado na região do Bairro Gato Preto, constatou o abate pela manhã.

O funcionário disse que caminhava pela propriedade, como de costume, quando verificou a presença dos restos do animal, como cabeça e barrigada. Pelas características, o boi devia ter sido abatido horas antes, provavelmente durante a noite.

No crânio do animal, o homem constatou duas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo, revelando que o boi havia sido abatido a tiros. Foi apurado que nas proximidades havia rastros de pneus, porém, devido ao fluxo de caminhões canavieiros na estrada que passa ao lado da propriedade, não foi possível verificar a direção tomada pelos criminosos.

O caso deverá ser apurado pela Polícia Civil de Nova Andradina, que tentará apurar a autoria do crime.

(Foto: Ilustrativa)