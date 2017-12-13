Tiroteio mata dois e deixa adolescente ferida na Capital

Acerto de Contas
Crime teria motivação passional e Polícia Civil investiga o caso
Um tiroteio com duas mortes e uma adolescente ferida em Campo Grande pode ter motivação passional. O crime ocorreu no fim da tarde de ontem, terça-feira (12), no Jardim Presidente. Thiago Mizael de Moura, 29, e Guilherme Antônio Lima da Silva de 26 anos, morreram no local.
De acordo com informações levantadas da Polícia Civil, a atual mulher de Thiago é ex de Guilherme e o crime teria sido um acerto de contas. A adolescente, de 17 anos, estava no momento do tiroteio e ficou ferida. Além disso, os dois teriam rixa da época em que cumpriram pena juntos no sistema prisional.
Na noite desta terça-feira, Thiago chegou ao local do crime e disparou contra a cabeça e tórax de Guilherme, que morreu no local. No momento da execução, a vítima estava com o irmão, identificado como José Henrique Lima da Silva, de 33 anos. Para vingar o irmão, José Henrique, que também estava armado, revidou e acertou o atirador.
Sem munições, José teria ido para casa, recarregado o revólver e voltado ao local do crime. Neste momento teria efetuado pelo menos mais dois disparos contra Thiago, que também morreu no local. Em seguida o irmão de Guilherme fugiu.
A adolescente, pivô do desentendimento, foi atingida por dois tiros na região da virilha. Ela foi levada para a Santa Casa.
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