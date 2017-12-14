Corpo de homem é encontrado em rio com marcas de facadas e pés acorrentados

Dourados
Em um dos braços da vítima existe tatuagem com o nome 'Maria Clara'
O corpo de um homem identificado como Diego Jacobsen dos Santos, 29, foi encontrado no Rio Dourados Aldeia Passo Piraju em Dourados, cidade a 350 quilômetros de Aquidauana, nesta quarta-feira (13). Ele foi encontrado por indígenas.
Segundo informações apuradas pelo site Dourados News, ele cumpria pena por tráfico no Semiaberto e estava desaparecido desde domingo (10), quando saiu pra comprar remédio.
Em seu corpo havia marcas de duas facadas no tórax e três no lado esquerdo do abdômen.
O Corpo de Bombeiros foi acionado junto a polícia para dar suporte e retirar o homem do rio. Em um dos braços da vítima existe tatuagem com o nome 'Maria Clara'.
Ele usava camiseta azul com a frase 'Laje sempre unida' e o número 21. A polícia investiga o caso.
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