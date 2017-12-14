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Execução

Corumbaense é executado com 7 tiros em Campo Grande

Homem estava desaparecido desde o dia 12 de dezembro

Daniele Valentin

Publicado em 14/12/2017 às 12:30

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Anderson Peredo, de 40 anos, conhecido como Coro,  foi encontrado morto com 7 tiros na manhã desta quinta-feira (14), em uma estrada vicinal do Bairro Portal Caiobá, em Campo Grande. Anderson, que é de Corumbá, estava desaparecido desde a noite de terça-feira (12).

Conforme o Midiamax, os disparos atingiram o peito, costas, olho e costelas da vítima. Pelo estado em que o corpo foi encontrado, peritos acreditam que a morte tenha acontecido por volta das 22 horas desta quarta-feira (13).

Familiares contaram que Anderson saiu de Corumbá na segunda-feira (11), por volta das 11h30, dizendo que viria para a Capital resolver assuntos pessoais. O último contato com a família foi na terça-feira, quando a vítima mandou uma mensagem para o celular do filho por volta das 18 horas. O desaparecimento foi registrado no mesmo dia.

Nesta quarta-feira (13), o carro da vítima foi encontrado abandonado em frente a sede da Polícia Rodoviária Estadual. Análise da perícia identificou vestígios de sangue no automóvel que não apresentava sinais de arrombamento.

Anderson Peredo tem passagem por tráfico de drogas.

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