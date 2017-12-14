Homem invoca o ‘capeta’ se joga no muro e tenta agredir Bombeiros

Um homem de 31 anos foi preso depois de tentar agredir militares do Corpo de Bombeiros que socorriam uma vítima de mal súbito na noite desta quarta-feira (13). O suspeito teria invocado o ‘capeta’ antes de atacar os socorristas. O caso aconteceu em Bataguassu.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta das 21h40 equipe do Corpo de Bombeiros fazia atendimento de uma pessoa com pressão baixa. O autor, que estava no mesmo local, tentou agredir o paciente.

Impedido pelos bombeiros, o rapaz passou a agredir um dos militares, que teve escoriações no cotovelo e joelho. Diante das agressões, o autor foi imobilizado e algemado.

Para a polícia, a esposa do agressor informou que o marido estava dormindo, e quando acordou, teria apresentou comportamento descontrolado com fala enrolada. Segundo a mulher, ele teria invocado o ‘capeta’ e ‘Exu’ e se arremessado contra as paredes e muros da residência.

O caso foi registrado como desacato na delegacia do município.