Fazendeiro é multado em R$ 7,5 mil por armazenamento ilegal aroeira e ipê

A PMA (Polícia Militar Ambiental) multou um fazendeiro de Bandeirantes em R$ 7,5 mil por armazenamento e exploração ilegal de madeira. O pecuarista de 75 anos, possuía 116 postes e 27 firmes de madeira da espécie aroeira e ipê.

A madeira mediu 8,5 m³, armazenados em sua propriedade, sem autorização ambiental.

O produto vegetal nativo das espécies aroeira (protegida por lei) e mais 10 m³ de ipê em tábuas eram armazenados sem o Documento de Origem Florestal (DOF), que é o documento de licença para se transportar, armazenar ou utilizar qualquer tipo de produto florestal nativo. O material ilegal estava sendo utilizado em um mangueiro de gado na propriedade.

A madeira foi apreendida. O infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 7.500,00. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de um a dois anos de reclusão.

A portaria 83 N de 1991 do IBAMA proíbe o corte da aroeira e algumas outras espécies de madeiras nobres, sem plano de manejo, que precisa ser aprovado pelos órgãos ambientais. Inclusive, em desmatamentos autorizados, essas espécies não podem ser cortadas.