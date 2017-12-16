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Itaquiraí

Polícia descobre 'bunker' capaz de esconder 6 toneladas de drogas

Houve troca de tiros com a polícia e foi encontrada mais de 1 tonelada de maconha em tabletes

Daniele Valentin

Publicado em 16/12/2017 às 17:00

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Um ‘bunker’ com mais de uma tonelada de maconha foi descoberto pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Civil na noite desta sexta-feira (15) em uma chácara abandonada na zona rural de Itaquiraí. Durante abordagem houve troca de tiros, mas o suspeitos conseguiram fugir.

O esconderijo subterrâneo foi encontrado por volta das 22h, por agentes da polícia regional de Naviraí, por meio do subnúcleo de inteligência de Eldorado. Após tiroteio, os homens fugiram pela plantação de cana, se aproveitando da completa escuridão na área. A princípio, ninguém ficou ferido.

De acordo com o delegado regional de Naviraí, Claudineis Galinari, as investigações tiveram início há cerca de 3 meses. “Sabíamos de entorpecente vinha de Sete Quedas, passava por Iguatemi e Eldorado, mas ficava escondido no meio do caminho”, conta.

O delegado disse que o local para construir o bunker foi estrategicamente escolhido, em uma propriedade rural distante cerca de 10 quilômetros da região central de Itaquiraí, próximo à divisa com Eldorado.

“Fica em local ermo, esquecido, entretanto, próximo à trecho da BR 163, que dá acesso aos estados de São Paulo e Paraná, para escoar a droga a todo o Brasil.

Chamou a atenção dos agentes o tipo de construção do esconderijo subterrâneo, que tem cerca de 1,5m de altura por 2,5m de largura e 3m de comprimento, com madeiramento reforçado no interior e capacidade para armanezar pelo menos 6 toneladas de droga. “Estava praticamente vazio”, ressalta.

O bunker foi montado próximo a tanques de peixes do sítio. Tinha tampa de alvenaria, que ficava encoberta por pneus e terra, e forrado por paletes. Segundo a polícia, eles depositavam a maconha ali e abasteciam carros, camionetes, todo tipo de veículos, no momento oportuno, geralmente de madrugada.

A maconha estava dividida em tabletes e foi pesada na manhã deste sábado (16), totalizando 1.050 quilos. O delegado informou que as investigações acerca da quadrilha estão avançadas. O local será submetido à perícia e depois destruído. Informações preliminares da polícia apontam que o proprietário não tinha conhecimento do esconderijo.

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