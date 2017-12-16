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Confronto policial

Suspeito de roubos morre em troca de tiros com a polícia em MS

Domingos foi socorrido ao hospital, mas não resistiu e morreu

Daniele Valentin

Publicado em 16/12/2017 às 08:00

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Um homem de 37 anos, identificado como Domingos Aparecido Borges, morreu no início da tarde desta sexta-feira, (15) após confronto com policiais civis de Rio Brilhante e Maracaju.

De acordo com o Rio Brilhante em Tempo Real, o suspeito já estava sendo monitorado pela polícia após cometer pelo menos três assaltos na cidade de Dourados e Maracaju.

‘Mineiro’ como era conhecido teria reagido a abordagem dos agentes quando houve um intenso tiroteio na Avenida Prefeito Theofanes nas proximidades do Auto Posto Carazinho no bairro Morada do Sol.

Durante a fuga o suspeito entrou em uma residência e tentou fazer uma criança refém, mas foi impedido pela rápida ação dos policiais.

Na travessa Casildo Marques Diniz, o suspeito foi baleado e caiu na varanda de uma residência. Domingos foi socorrido pelos próprios policiais ao hospital, mas não resistiu e morreu.

Outro tiroteio

Ainda segundo as informações nesta quinta-feira, (14) Domingos trocou tiros com policiais militares de Dourados, oportunidade em que um comparsa identificado como Celso Cespede Freitas de 37 anos, vulgo Canjerê foi preso.

Um dos últimos assaltos realizados pela dupla foi em um posto de combustível, segundo informações eles praticaram diversos roubos também na cidade de Maracaju.

A arma apreendida pelos policiais e que estava em poder do suspeito, foi usada por ele para atirar em direção aos investigadores da polícia civil. O revólver calibre 38 com capacidade para 6 munições estava com 5 munições picotadas e 1 deflagrada, a arma foi recolhida e encaminhada a delegacia.

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