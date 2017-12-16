Veado e tatu são resgatados de esgoto na rodovia MS-395

Crime Ambiental
Animais foram reintroduzidos na natureza
Policiais Militares Ambientais e Bombeiros de Bataguassu, a 335 km de Campo Grande, resgataram nesta sexta-feira (15) um veado e um tatu que haviam caído em uma galeria pluvial da MS-395 e não conseguiam sair.
A PMA foi ao local, juntamente com Bombeiros e constatou que se tratavam de um veado e um tatu-galinha que não conseguiam sair, devido à altura das galerias fluviais de concreto, localizadas na rodovia MS 395, na saída para a cidade de Santa Rita do Pardo.
Os animais foram capturados pela PMA e pelo Corpo de Bombeiros. Eles receberam atendimento veterinário, que comprovou que estavam bem de saúde e foram levados a uma área de vegetação natural na região e reintroduzidos na natureza.
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