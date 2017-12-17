Homem sofre tentativa de assassinato com corte no pescoço

Policial
Crime aconteceu no início da manhã deste domingo (17)
Um homem de 31 anos, identificado como A. F. V., sofreu uma tentativa de assassinato por parte de E. D. B, de 30 anos, e mobilizou as equipes policiais Civil e Militar na manhã deste domingo (17).
De acordo com o boletim de ocorrência, a guarnição policial da PM foi acionada pelo Corpo de Bombeiros para comparecer até a Fundação Hospitalar, onde a vítima foi encontrada com um corte profundo no pescoço, proveniente de uma facada.
Para a polícia, a vítima informou que teria sido agredido pelo suspeito, mas não quis entrar em detalhes sobre as circunstâncias que levaram ao crime. Deste modo, ele ficou sob cuidados médicos.
Foram feitas diligências no intuito de encontrar o possível autor, sem êxito.
A Delegacia de Polícia Civil ficou responsável pelo caso, ocorrido no município de Costa Rica.
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