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Violência

Jovem é preso em flagrante por violação de domicílio e violência doméstica

Caso aconteceu na noite do último sábado (16)

Schimene Duque Weber

Publicado em 17/12/2017 às 11:30

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Na noite do último sábado (16), por volta de 22h, um jovem identificado como B. H. I. de S., de 25 anos, foi preso em flagrante por violação de domicílio e violência doméstica com duas vítimas, D. N. do N., de 22 anos, e J. M. A. do N, de 50 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo 190 para atender a uma ocorrência de agressão. No local, os oficiais se depararam com as partes, que relataram os seguintes fatos: o autor e a vítima de 22 anos são conviventes e, no dia, tiveram uma discussão na residência da mãe do jovem, sendo que logo em seguida ele saiu do local, tomando rumo ignorado, enquanto a vítima foi para a casa de seus pais.

Após algum tempo, o autor chegou na residência dos sogros demonstrando estar bastante agressivo e falando alto. Para evitar uma possível agressão, a mãe da vítima fechou a porta, utilizando-se de uma corrente e um cadeado. O autor, que estava muito alterado e com o pretexto de ver a filha recém-nascida, pegou uma ferramenta de seu veículo, cortou a corrente e entrou no local.

Após a invasão, ele começou a empurrar a sua convivente, o que motivou o pai da jovem a entrar na discussão e expulsá-lo da casa.

A PM efetuou busca no veículo do rapaz e localizou a referida ferramenta utilizada para cortar a corrente, uma tesoura de cortar ferro. 

Os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba, município onde o caso ocorreu.    

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