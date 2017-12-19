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Segurança Pública

Antônio Carlos Videira assume comando da Sejusp

A cerimônia de posse acontecerá às 15h da próxima quarta-feira (20), no auditório da Governadoria

Schimene Duque Weber

Publicado em 19/12/2017 às 16:00

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A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp) terá novo comando a partir de quarta-feira (20). O escolhido do governador Reinaldo Azambuja para chefiar a pasta é o delegado Antônio Carlos Videira, atual secretário-adjunto da Sejusp. A nomeação dele será publicada  no Diário Oficial do Estado.

A cerimônia de posse acontecerá às 15h, no auditório da Governadoria. Assume como secretário-adjunto o atual comandante do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Esli Ricardo de Lima.

Videira é formado em Direito e tem 27 anos de carreira na Polícia Civil. Começou  como escrivão e passou a delegado, atuando na Delegacia de Polícia de Jateí, Departamento de Operações de Fronteira (DOF), Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) e Delegacia Regional de Dourados. Ele ainda ocupou o cargo de superintendente de Segurança Pública da Sejusp.

O novo secretário assume a vaga deixada por José Carlos Barbosa, que esteve à frente da Sejusp durante um ano e oito meses. No período em que comandou a Secretaria, Barbosa fez importantes entregas em Mato Grosso do Sul com programa MS Mais Seguro – que liberou mais de R$ 115 milhões de investimentos e é considerado o maior programa de investimentos em segurança pública da história do Estado.

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