Após bebedeira, homens trocam ameaças com foice e facão

No início da tarde desta terça-feira (19), homens identificados como P. D. S. da S., de 35 anos, e R. A. da S., de 39 anos, trocaram ameaças após bebedeira.

De acordo com o boletim de ocorrência, eles estavam em um bar consumindo bebidas alcoólicas e, em determinado momento, se desentenderam. O homem de 35 anos teria pego uma foice e partido para cima do outro, que sacou um facão e correu atrás do primeiro, afirmando que o mataria hoje ou outro dia.

Temendo pela sua integridade física, o indivíduo mais novo procurou a Delegacia de Polícia para registro do caso.

O crime aconteceu no município de Camapuã.