Fazendeira paulista é multada em R$ 40 mil por jogar lixo em reserva

Policiais Militares Ambientais de Bataguassu autuaram uma fazendeira e multaram em R$ 40 mil por lançamento de resíduos sólidos em local inadequado. Os Policiais realizavam fiscalização nas propriedades rurais, no município de Ribas do Rio Pardo e localizaram nesta segunda-feira (19) em uma fazenda, Localizada a 70 km da cidade de Santa Rita do Pardo, resíduos sólidos despendidos inadequadamente.

A fazendeira lançava diversos tipos de resíduos, tais como: televisores, geladeiras, fogões, pneus, resíduos domésticos e outros, dentro da vegetação da reserva legal (área protegida) da propriedade. As atividades foram interditadas. A infratora, residente em Presidente Prudente (SP) também foi notificada a retirar todos os resíduos do local.