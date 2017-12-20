Motorista abandona Siena com 50 kg de maconha na MS-345

Equipe do 14º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária de Bonito apreendeu mais de 50 quilos de maconha na MS-345 próximo a ponte do Córrego Saladeiro, nesta terça-feira (19). A droga estava em um veículo Siena de cor preta, que foi abandona do pelo motorista.

Os militares receberam a informação de que o veículo passaria pelo local pela Agência de Inteligência. Foi realizada uma barreira policial, mas o condutor fugiu ao ver a viatura e abandonou o veículo.

No interior do veículo haviam 44 tabletes de maconha totalizando 56 quilos da droga. O veículo e a droga foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de Bonito-MS.