Motorista abandona Siena com 50 kg de maconha na MS-345

Tráfico de drogas
Veículo e a droga foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de Bonito
Equipe do 14º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária de Bonito apreendeu mais de 50 quilos de maconha na MS-345 próximo a ponte do Córrego Saladeiro, nesta terça-feira (19). A droga estava em um veículo Siena de cor preta, que foi abandona do pelo motorista.
Os militares receberam a informação de que o veículo passaria pelo local pela Agência de Inteligência. Foi realizada uma barreira policial, mas o condutor fugiu ao ver a viatura e abandonou o veículo.
No interior do veículo haviam 44 tabletes de maconha totalizando 56 quilos da droga. O veículo e a droga foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de Bonito-MS.
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