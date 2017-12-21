PMA prende dois prováveis caçadores no Rio Paraguai

A Polícia Militar Ambiental prendeu, na tarde de ontem (20), dois prováveis caçadores no Rio Paraguai. Com eles, também foram encontradas muniçõs, além de um rifle e um revólver.

De acordo com as informações divulgadas pela PMA, a prisão foi feita durante fiscalização na região do Distrito de Porto da Manga, na região de Corumbá.

As armas e munições não possuíam documentos e foram apreendidas juntamente com um barco, um motor de popa do tipo rabeta, um tambor de combustível e três facões. A PMA suspeita que os infratores, residentes em Ladário, estariam praticando caça, porém, não haviam abatido nenhum animal até o momento de chegada dos policiais.

Os homens receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde eles foram autuados em flagrante por crime de porte ilegal de arma.