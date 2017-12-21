PMA recolhe jaguatirica morta a tiro e pauladas na BR-163

A Polícia Militar Ambiental (PMA) recolheu, na noite da última quarta-feira (20), uma jaguatirica que estava às margens da BR-163, nas proximidades do perímetro urbano de Nova Alvorada do Sul.

A equipe foi acionada por funcionários da CCRMSVias, e a primeira suspeita era de atropelamento. A orientação inicial passada para os comunicantes foi de remoção do animal e transporte até o Posto de Atendimento da PMA de Campo Grande, para que o recolhimento por parte dos policias fosse possível.

Já na manhã desta quinta-feira (21), ao analisar a jaguatirica, a PMA verificou um ferimento provocado por arma de fogo na região da cabeça e, também, que o crânio estava esfacelado, indicando que o animal, além de levar o tiro, levou pauladas.

De acordo com relatório oficial, é possível que a jaguatirica estava se alimentando de galinhas ou outros animais domésticos da região e alguém a abateu a jogou às margens da rodovia.