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Crime ambiental

Fazendeiro é multado por desmatar 2 hectares de mata nativa em Bonito

PMA interditou as atividades

Daniele Valentin

Publicado em 22/12/2017 às 10:15

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Um pecuarista de 58 anos foi multado em R$ 2 mil por desmatar dois hectares de área de mata nativa em Bonito. Policiais Militares Ambientais de Bonito realizavam fiscalização ambiental em propriedades rurais do município nesta quinta-feira (21), e em uma delas, constataram a supressão vegetal em matas nativas.

O desmate medido em GPS envolvia diversas de árvores de grande porte objetivava a abrir um corredor de passagem de gado e era realizado sem autorização ambiental do órgão competente.

A PMA interditou as atividades e o autuado também responderá por crime ambiental e, se condenado, poderá pegar pena de detenção de seis meses a um ano. O infrator foi notificado a apresentar junto ao órgão ambiental Estadual um plano de recuperação da área degradada e alterada (PRAD.

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