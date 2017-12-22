Fazendeiro é multado por desmatar 2 hectares de mata nativa em Bonito

Um pecuarista de 58 anos foi multado em R$ 2 mil por desmatar dois hectares de área de mata nativa em Bonito. Policiais Militares Ambientais de Bonito realizavam fiscalização ambiental em propriedades rurais do município nesta quinta-feira (21), e em uma delas, constataram a supressão vegetal em matas nativas.

O desmate medido em GPS envolvia diversas de árvores de grande porte objetivava a abrir um corredor de passagem de gado e era realizado sem autorização ambiental do órgão competente.

A PMA interditou as atividades e o autuado também responderá por crime ambiental e, se condenado, poderá pegar pena de detenção de seis meses a um ano. O infrator foi notificado a apresentar junto ao órgão ambiental Estadual um plano de recuperação da área degradada e alterada (PRAD.