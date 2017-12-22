PMA apreende caminhão com 10 toneladas de formol

Ilegal
A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Naviraí abordou, no início da noite da última quinta-feira (21), um caminhão tanque com carga perigosa sendo transportada ilegalmene na BR-163. O veículo seguia de Palhoça (SC) para Sidrolândia (MS) e carregava 10 toneladas de formol, que é tóxico e corrosivo, sem a licença ambiental.
O produto perigoso e o veículo foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Naviraí. A empresa proprietária do veículo e do produto, com domicílio jurídico em Curitiba (PR), será multada em julgamento posterior pelo IMASUL.
Os responsáveis pela empresa responderão por crime ambiental e poderão pegar pena de uma a quatro anos meses de reclusão.
*Com informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Militar Ambiental
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