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Saída temporária

Mais de 1,5 mil detentos deixarão presídios de MS para o ‘saídão’ de Natal e Ano Novo

Benefício é concedido a presos que cumprem pena nos regimes aberto e semiaberto

Daniele Valentin

Publicado em 23/12/2017 às 19:00

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Mais de 1,5 mil presos deverão passar as festividades de fim de ano em liberdade, em Mato Grosso do Sul, de acordo com a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário). O benefício concedido e determinado pela Justiça, garante a saída em duas escalas. Metade sai entre os dias 23 e 28 de dezembro, e o restante recebe o benefício entre os dias 1º e 6 de janeiro.

Cumprem pena em regime semiaberto, no Centro Penal Agroindustrial da Gameleira, 480 detentos que receberam o benefício da Justiça. Eles devem sair às 6h deste sábado (23) e retornar até às 19h da quarta-feira (27). Das internas que cumprem pena no regime semiaberto, 43 devem sair no sábado e retornar ao presídio na quarta-feira. A mesma quantidade de detentas deve receber o benefício no ano novo.

Em Campo Grande, no ano passado, a Justiça concedeu o benefício a mais de 700 detentos. Na ocasião a saída também foi dividida em dois turnos.

O Jornal O Pantaneiro não teve 

Saidão

A saída temporária é um benefício previsto na LEP (Lei de Execuções Penais), concedida a detentos que cumprem pena nos regimes aberto e semiaberto, desde que tenham bom comportamento e não tenham sofrido nenhum tipo de sanção disciplinar. Presos em regime fechado não têm direito à liberdade nessa época.

Segundo a Agepen, a concessão do benefício visa a ressocialização dos presos, através do convívio familiar e da atribuição de mecanismos de recompensas e de aferição do senso de responsabilidade e disciplina do reeducando.

Durante a saída temporária, os detentos não poderão frequentar bares, boates, prostíbulos e nem poderão ingerir bebidas alcoólicas. Além disso, eles deverão permanecer em suas residências no período noturno. Em feriados como Páscoa e Dia das Mães, o benefício também é concedido aos presos.

Nos dias que antecedem o saidão, a Sejusp (Secretaria de Estado de Segurança Pública), responsável pelos detentos, encaminha lista nominal com foto de todos eles às Polícias Militar e Civil, a fim de identifica-los, caso algum incidente aconteça. (matéria corrigida às 17h59, do dia 23/12)

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